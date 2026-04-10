Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Rapora göre hava, yarın parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak, Pazar parçalı ve çok bulutlu günün ilk saatlerinde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak zamanla az bulutlu, Pazartesi açık ve az bulutlu, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 20–23 derece, ikinci yarısında ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise, periyodun ilk yarısında genellikle Güney ve Batı, ikinci yarısında ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.