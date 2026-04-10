Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada hesaplamanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu’nun gönderdiği fiyat ortalamalarına dayanarak yapıldığını belirtti. Bengihan, bu kapsamda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcamasının günlük 342,23 TL, aylık 10 bin 266.90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 358,19 TL, aylık 10 bin 745,70 TL; 15-19 yaş arası bir çocuk için günlük 378,52 TL, aylık 11 bin 355,60 TL ve 4-6 yaş arası bir çocuk için günlük 248,17 TL, aylık 7 bin 445,10 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcamasının, yani açlık sınırının 39 bin 813 TL olduğunu belirten Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede Mart 2026 ayında yüzde 2,18 enflasyon gerçekleştiğini, üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 7,07 olduğunu kaydetti. - “Açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor” Bengihan, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 temel yılı Tüketici Fiyatları Endeksi harcama ana gruplarındaki oranların güncelliğini yitirdiğini ve açıklanan oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu. Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bununla birlikte halkımız, Anayasal bir hak olan ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadığından özel sağlık ve eğitim kurumlarından hizmet almak zorunda kalmaktadır. Konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışlarla birlikte çağdaş bir yaşam için gerekli olan kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında yoksulluk sınırı 214 bin 742 TL’ye ulaşmıştır.” Akaryakıta yapılan zamlara da değinen Bengihan, “Hükümet, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla ülkemizde yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkânsız hale gelmesine yol açmıştır. Bugünün koşullarında dört kişilik bir ailenin insanca geçinebilmesi için aylık 214 bin 742 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir.” ifadelerini kullandı.