Polis, büyük av mevsimi nedeniyle ülke genelinde gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde bir kanunsuz avlanma bir de avda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Polis açıklamasına göre, Güneşköy'de A.A. (E-78)'nın 54 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edidi. Altınova köyünün İpsaro Mevkiinde, 19 numaralı ava açık bölgede ise, avlanmakta olan S.Y.'nin (E-52)kimliği meçhul avcı/lar tarafından ateş edilmesi sonucu saçmaların baş ve vücut bölgelerine isabet etmesinden dolayı hafif şekilde yaralandığı belirlendi. S.Y. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.