(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçundan tutuklanan zanlı İbrahim Adaklı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verene polis memuru Kemal Öneren olayla ilgili bulguları aktardı. Öneren, 27 Haziran 2025 tarihinde saat 19:50 raddelerinde Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından VM 101 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü İskele’de zanlı İbrahim Adaklı’nın huzurunda konu araçta yapılan arama sonucunda torpido içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edilmiş olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlıdan olayla ilgili izahat istendiğini suçunu itiraf eden gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.