Ziya Emir: “Manchester Ziyareti Devletimizin Tek Kuruşuna Mal Olmadı”

“Cumhurbaşkanımızın varlığı bizim için onurdur, sosyal medyadaki spekülatif eleştiriler temelsizdir”

İş insanı Ziya Emir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Manchester ziyaretiyle ilgili kamuoyunda yer alan bazı spekülatif yorumlara yanıt verdi. Emir, ziyaretin devlet bütçesine herhangi bir mali yük getirmediğini ve tüm giderlerin iş ortaklarıyla birlikte kendi şirketleri tarafından karşılandığını açıkladı.

“Cumhurbaşkanımız ve Devletimiz için böyle bir organizasyondan duyduğumuz gurur ve mutluluk hesaplanamaz,” diyen Ziya Emir, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin büyük kısmının gerçek dışı ve maksatlı olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı ve heyetinin tüm konaklama ve transfer masraflarının kendisi ve iş ortağı Mehmet Nezir Korkut tarafından karşılandığını vurgulayan Emir, “Devletimizin tek kuruşu heba edilmemiştir,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra dışına çıkan ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak, özellikle Manchester gibi önemli bir merkezde Kıbrıslı Türk toplumu ile kurduğu bağın, bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Emir, söz konusu ziyaretin diplomatik ilişkiler açısından da önemli çıktılar sağladığını kaydetti.

Manchester Milletvekili ve Birleşik Krallık-Türkiye Cumhuriyeti Ticaret İlişkilerinden Sorumlu Milletvekili Afzhal Khan’ın, Sayın Ersin Tatar’ı verdiği yemeğe “onur konuğu” olarak davet ettiğini ve burada Cumhurbaşkanının bir konuşma yaptığını dile getiren Emir, bu temasların Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür eden Ziya Emir, “Önümüzdeki aylarda değerli İngiliz milletvekillerini KKTC’de misafir edecek, davamızı yerinde anlatma fırsatı bulacağız. Bu gururu bizlere yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza bölgemizdeki vatandaşlarımız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” dedi.