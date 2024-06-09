Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’da meydana gelen "Mahkemeler Yasasına aykırı hareket" suçlaması ile tutuklanan zanlı Yücel Gündüz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burak Akdöl olayla ilgili bulguları aktardı. Akdöl huzurda bulunan zanlı Yücel Gündüz’ün 5 Haziran 2024 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Güzelyurt Kaza Mahkeme Salonu içerisinde, cezaevinden hükümsüz tutuklu olarak getirilip duruşmasının başlamasını bekleyen kardeşi Serdal Gündüz'ün yanına giderek Iphone 15 Pro Max marka cep telefonu ile mahkeme salonu içerisinde yaklaşık 10 saniyelik görüntü kaydı alınmasını sağlayıp “Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette” bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis Memuru Burak Akdöl olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı Yücel Gündüz’ün derdest emri gereği tutuklanmış olup tasarrufunda bulunan Iphone 15 Pro max marka cep telefonu emare olarak zapt edildiğini ve gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve ayni gün zanlının kullanımında bulunan cep telefonu ile ilgili olarak kayıt yaptığı ve konu kaydı Whatsapp haberleşme programı üzerinden Mehmet Altuntaş'a gönderdiğinin tespit edildiği mahkemeye aktardı. Polis yapılan tespit edilmesi üzerine Mehmet Altuntaş'ın kullanımında bulunan Iphone 14 Plus cep telefonu usulüne uygun şekilde emare olarak zapt edildiğini ve gerekli data incelemesinin yapılabilmesi maksadı ile PGM Data inceleme şubesine teslim edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni başlamış olup zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, gerektiğini zanlının kaydetmiş olduğu video kaydının halen daha tespit edilmediği göz önünde bulundurulduğunda ilk etapta zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.