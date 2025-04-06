(Kamalı Haber) – Güzelyurt’ta meydana gelen “Araç içerisinden sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Yalınayak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat olayla ilgili bulguları aktardı. Sonat, huzurda bulunan zanlı Hasan Yalınayak’ın 3 Nisan 2025 - 4 Nisan 2025 tarihleri 17:00-06:30 saatleri arasında Güzelyurt’ta 3. Halit Kazım Sokak üzerinde kilitsiz vaziyette park edilmiş olarak bulunan F.P.B’ye (K-36) ait araç içerisinde orta konsol eşya saklama bölümü içerisinde muhafaza edilen toplam 29.600 TL nakit paranın sirkat edildiği tespit edilmiş olup ayni gün Güzelyurt’ta bulunan zanlı Hasan Yalınayak’ın ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada olay esnasında giymekte olduğu Mavi renk mont, kırmızı renk bere ve kullanmakta olduğu Drag marka dağ bisikleti bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı ve soruşturma kapsamında polise yaptığı beyanların teyit ve tekzip edileceğini, arana ve halen daha bulunamayan paraların olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Yalınayak “Polis beni evimden aldı. Alkollüydüm. Bu suçu yapmadım. Polis ifade vermem için telkinde bulundu. İfade verdim ama ben yapmadım. Tutukluluğa itirazım yok. Baksınlar. Etsinler” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğlulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.