Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi, üyelerine yönelik gezilerine devam ediyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eşi Tijen Özçınar ve bazı meclis üyeleriyle birlikte gezilere katıldı.

Yaklaşık iki haftadır etaplar halinde gerçekleşen gezi programı kapsamında üyeler ilk olarak Tatlısu’da bulunan Minia Kıbrıs Müzesine götürüldü. Üyeler burada, Kıbrıs’ın tarihi dokusunu yansıtan orijinal yapıların minyatür versiyonunu görme fırsatı buldu ve kahve içti. Sosyal Hizmet Birimi üyelerinin programı Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil köyünde öğle yemeği ile sona erdi.