KKTC Güzellik Uzmanlar Birliği (KTGUB), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ziyaret etti.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, toplantıda güzellik salonlarında yetkisi olmayan kişilerce yapılan tıbbi işlemler, yasal olmayan uygulamalar, güzellik uzmanlarının yetkileri ve alanlarındaki sınırlamaları konuların ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda KTGUB ve KTTB’nin iş birliğiyle düzenli olarak yapılan denetimlere ivme kazandırmak adına planlamalar yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Halkımıza dolgu, botox, mezoterapi gibi enjeksiyonlarla yapılan müdahalelerin tıbbi müdahaleler olduğunu ve bu uygulamaların sadece hekimler tarafından uygulanması gerektiğini hatırlatırız.” ifadelerine de yer verildi.