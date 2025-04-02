Güvercinlik ve Gazimağusa’da, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Ortak Güç Operasyonu” gerçekleştirdi.

Polis basın bültenine göre, bugün gerçekleştirilen “Ortak Güç Operasyonu” kapsamında, S.T.’nin (E-37) kullanımında bulunan Güvercinlik ve Gazimağusa’daki iki ayrı evde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 75 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara, MDMA (Ecstasy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 224 hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, iki 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjörler ile 26 tane 9mm ve 24 de 7.65 çapında canlı mermi bulundu.

Bulunanlar emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de uyuşturucu

Gönyeli Batıkent bölgesinde de dün devriye halindeki Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından park halinde bulunan bir araç içerisindeki B.A. (E-25) ve A.A.Ş.’nin (E-24) şüpheli hareketler sergilemeleri sonucu üzerlerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.