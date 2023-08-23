Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Pile bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklaması öncesinde yaşananlara ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’nde Pile bölgesindeki gelişmelerle ilgili açıklamanın hazırlanması sırasında “sinir harbi” yaşandığını iddia etti.

Son anda yapılan hamlelerin, Rum Yönetimi’ni, Pazartesi akşamı boyunca ve Güvenlik Konseyi’nin açıklamayı benimsemesine kadar “koşmak” zorunda bıraktığını yazan gazete, Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının gerek içerik, gerekse Türk tarafına gönderdiği mesaj açısından Rum Yönetimi’ni memnun ettiğini belirtti.

Gazete, İngiltere tarafından hazırlanan basın açıklamasının, Birleşmiş Milletler tarafından takip edilen standart uygulamaya uygun olduğunu, tepkilerin olmaması durumunda ise bu metnin kabul edilmiş olacağını yazdı.

Açıklamaya yönelik ilk paragrafın söylemi hakkında (özellikle hukuki nitelikte) çekinceler dile getirildiği zaman bir değişikliğin geldiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin, ilk paragrafın olduğu şekliyle kalması ve değişiklik yapılmaması için çeşitli hamlelerde bulunduğunu belirtti.

Habere göre, bu paragraf, müdahaleler sonrasında “Güvenlik Konseyi, Pile yakınlarındaki BM tampon bölgesi içerisinde Kıbrıs Türk tarafınca izinsiz inşa çalışmalarını başlatmasından ciddi endişe duyuyor” şeklinde düzenlendi.

Paragrafın devamında ise “Güvenlik Konseyi üyeleri, bu eylemin Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve BM tampon bölgesindeki statükonun bir ihlali olduğunu vurguladılar” şeklindeki ifadeye yer verildi.

Bu paragrafa ilişkin sorunun aşılmasının ardından ikinci bir zorluğun ise BM Barış Gücü askerlerine yönelik saldırı konusunda yaşandığını belirten gazete, “barış güçlerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka göre suçu teşkil edebilir” şeklindeki ifadenin çıkarılması yönünde girişimde bulunulduğunu ancak müdahalelerin işe yaramasıyla bu ifadenin taslaktaki gibi kaldığını yazdı.

Gazete açıklamaya ilişkin artılardan bahsederken Güvenlik Konseyi’ndeki istişareler ve görüşmeler sırasında Rum Yönetimi’nin, Pile’deki olaylarda takındığı tavra ilişkin söylemlerin de yer aldığına işaret ederek, Rum Yönetimi’nin dikkatli ve ölçülü tavrının övüldüğünü belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Pile açıklamasının diğer içeriklerine de yer verildi.

Öte yandan Politis gazetesi, Güvenlik Konseyi’nin reaksiyonunun iki ekseninden bahsetti.

Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki gelişmelere yönelik açıklamasının, gerek “Türk askerinin keyfi davranışıyla” bölgedeki mevcut durum, gerekse Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin kararlarda ve bildirilerde ısrarına ilişkin gündeme getirdiği siyasi konu açısından olumlu bir gelişme olarak addedildiğini yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin açıklamasına atıfta bulunarak, uluslararası toplumun iki eksende hareket ettiğini yazan gazete, statükonun ihlal edilmesinin, BM temsilcilerine karşı kullanılan şiddetin ayrıca ara bölgede yeni oldubittilerin yaratılması çabalarının kabul edilmediğinin net bir şekilde ifade edildiğini kaydetti. Gazete, iki tarafın, diyaloğun yeniden başlamasına çabalarına yardımcı olacak olumlu ortamın yaratılması hedefiyle özlü adımları ileriye götürmesi gerekliliğinin de vurgulandığına dikkat çekti.

Habere göre, Güvenlik Konseyi’nin tavrı, Pile’deki tampon bölgede yaratılan krize net bir yanıt verilmesi yönündeki istediklerine genel anlamda karşılık verdiği için Rum Yönetimi tarafından kabul gördü.

-Pile’nin mutlak kontrol altına alınmak istediği iddiası

Politis gazetesi “Pile’de Mutlak Kontrol İstiyorlar” başlıklı bir başka haberinde, KKTC makamlarının, Pile’yi “sorma gir hanına” dönüştürmek istediğini ve Yiğitler köyünden Pile’ye kadar inşa edilecek yolun Kıbrıs Türk tarafının hedeflerine hizmet edeceğini" yazdı.

Gazete haberinde nöbetçi kulübelerinin(TF13 ve TF15) ve inşa edilecek yolun işaretlendiği bölgeye ilişkin harita fotoğrafına da yer verdi.

Gazete, yetkili kaynaklara atıfta bulunarak, Pile bölgesindeki faaliyetlerin amacının bir yandan 15’inci (TF15) nöbet kulübesine kesintisiz erişim, diğer yandan da bölgeye doğrudan ve sınırsız erişim ve geçiş kontrolünün sağlanması olduğunu savundu.

Bahse konu nöbet kulübesine yönelik erişimin şimdiye kadar İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen bölge üzerinden sağlandığını yazan gazete, bunun, KKTC makamlarını rahatsız eden bir unsur olduğunu ileri sürdü.

KKTC makamlarının ikinci isteğinin Pile’ye serbest erişim ve sonraki vadede ise bölgenin tamamen kontrol edilmesi olduğunu iddia eden gazete, kesintisiz devam eden yol yapım çalışmalarının hayata geçirilmesi durumunda Kıbrıslı Türklerin herhangi bir kontrol olmaksızın Pile bölgesine direk ulaşabileceğini yazdı.

Habere göre, yetkili kaynaklar, böyle bir şeyin iki önemli tehlikeye gebe olduğunu ileri sürdü.

Gazete, kaçakçılık olaylarıyla birlikte suç oylarının göğüslenmesinde büyük boşluk olacağı endişesiyle bir yandan Pile’deki durumun kontrol edilemez hale geleceği, diğer yandan ise askeri çevrelerin, yolun açılmasıyla “işgal askerlerine” bölgeye askeri malzeme taşıma olanağının sağlanacağı şeklinde endişeye sahip olduğunu yazdı.

-RMMO

Gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun(RMMO) bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Habere göre, yetkili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, böylesi bir hamlenin beklenen bir şey olduğunu çünkü Kıbrıs Türk tarafının uzun zamandır Pile’ye yönelik geçit açmaya çabaladığını ileri sürdü.

Öte yandan Haravgi gazetesi “Pile Sakinleri Günlük Yaşamını Sürdürüyor” başlıklı haberinde, Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının ardından karma köy Pile’deki durumların dün sakin olduğunu yazdı.

Pile’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sakinlerinin dün günlük yaşantılarını sürdürdüklerini ve rutin işlerini yaptıklarını yazan gazete Kıbrıslı Rum köy sakinlerinin, Kıbrıslı Türk köylülerden öğrendiklerine göre Cuma günü meydana gelen olaylardan sonra herhangi başka bir durumun olmadığını, ortamın şimdilik sakin olduğunu açıkladıklarını belirtti.

Habere göre, bazı Kıbrıslı Türkler ise Beyarmudu sınır kapsına girmek için yaklaşık bir saat istedikleri, Yiğitler-Pile yolunun yapılması durumunda ise KKTC’ye geçmek için kısa bir mesafe kat edileceği şeklindeki görüş ortaya koydu.