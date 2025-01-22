Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil ihtiyaç duyulan insani yardımları artırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Guterres, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda konuşma yaptı.

Davos'ta yeniden bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Guterres, bu yıl "Akıllı Çağda İşbirliği" temasıyla düzenlenen WEF'in asil bir vizyonu olduğunu belirtti.

Guterres, dünyada çok fazla işbirliği göremediğini anlatarak, "Yenilenebilir enerjiye yatırımlar, teknolojik atılımlar ve sağlık alanındaki gelişmeler gibi birçok alanda kaydedilen ilerlemeye rağmen dünyamızın sorunlarının çoğu kötüye gidiyor. Giderek daha amaçsızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Genişleyen jeopolitik bölünmeler, artan eşitsizlikler ve insan haklarına yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız." dedi.

Çatışmaların arttığına işaret eden Guterres, bunların Orta Doğu gibi dünyanın farklı bölgelerinin yeniden şekillenmesine yol açtığını söyledi.

Guterres, şöyle konuştu:

"Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla nihayet bir umut ışığı doğdu. Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan insani yardımı artırmak için çalışıyoruz. Kısa bir süre önce çatışmaların durdurulduğu ve 2 yıllık çıkmazın ardından yeni bir hükümetin şekillendiği Lübnan'daydım. Orta Doğu'dan Ukrayna'ya, Sudan'a ve ötesine kadar hala zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Uluslararası insancıl hukuk dahil BM Şartı'nın değerleri, egemenlik, siyasi bağımsızlık ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde barış çağrısı yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

- İklim değişikliğine karşı "daha sıkı" mücadele çağrısı

Dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer sorunun iklim krizi olduğunu vurgulayan Guterres, 2024'ün tarihteki en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

Guterres, "2024, sanayi öncesi sıcaklık seviyelerinin 1,5 derece üzerine çıkan ilk takvim yılı olabilir. Bu sınırın aşılması, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamayla ilgili uzun vadeli hedefin bittiği anlamına gelmez. Bu, doğru yola girmek için daha sıkı mücadele etmemiz gerektiği anlamına geliyor. " diye konuştu.

Küresel ısınmanın hızla ilerlediğinin altını çizen Guterres, bu yıl Brezilya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde ulusal iklim eylem planlarıyla ilgili sözlerini tutma çağrısını yineledi.

Guterres, "Bu planlar, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamakla uyumlu olmalı ve bunlara küresel enerji geçişini hızlandırmak da dahil." ifadesini kullandı.

İklim eylemine bağlı kalan liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Guterres, "Geri adım atmayın.

Tarihin doğru tarafında kalın. Şimdi kolektif çabalarımızı hızlandırma ve 2025'i iklim eylemi için bugüne kadarki en büyük yıl yapma zamanı." dedi.

Yapay zekanın önem ve fırsatlarına işaret ederek bunun birçok alanda hayatı kolaylaştırabileceğini söyleyen Guterres, bu teknolojinin eşitsizlikleri derinleştirebileceğine dikkati çekerek bu alanda da küresel işbirliğinin önemini vurguladı.