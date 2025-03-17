Haravgi gazetesi “Ayios Trifonas Baf Pontuslu Rum Derneği Başkanı” Raul Tsahidi’nin Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya dayanarak, Gürcü manastırının faaliyete geçmesine yönelik süreçlerin ilerlediğini yazdı.

Habere göre Tsahidi açıklamasında, manastırın faaliyete geçmesinin yıllardır Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan Pontuslu Rumlar açısından tarihi bir anı teşkil ettiğini söyledi.

Restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Tsahidi, manastırın restorasyonuna ilişkin çabaların 15 yıl önce başladığını, manastır alanındaki kazıların da, Güney Kıbrıs’taki Eski Eserler Dairesi iş birliğiyle, Gürcistan Kültür ve Anıtların Korunması Bakanlığı’nın arkeolog ekibi tarafından yapıldığını da ifade etti.