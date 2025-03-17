“‘Savcılıkta bazı isimler korunuyor’ şeklindeki sözleri söylediğim iddiası asılsız”

Başbakan Ünal Üstel, ceza davalarının Anayasa ve yasalar çerçevesinde belirlendiğini, hiçbir kişi ya da makamın bu süreçlere müdahale etmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Üstel, “Son günlerde bazı basın organlarında, şahsıma atfedilen ve gerçeği yansıtmayan ifadeler üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yer almaktadır. Özellikle, ‘Savcılıkta bazı isimler korunuyor’ şeklindeki sözleri söylediğim iddiası tamamen asılsızdır ve maksadını aşan bir yorumdur.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğunu belirten Üstel, “Savcılık, Anayasal güvenceler çerçevesinde görevini bağımsız şekilde yerine getiren bir kurumdur. Ceza davalarının nasıl yürütüleceği tamamen anayasa ve yasalar çerçevesinde belirlenmiş olup, hiçbir kişi ya da makamın bu süreçlere müdahale etmesi söz konusu olamaz” dedi.

Savcılık makamına olan güveninin tam olduğunu vurgulayan Üstel, kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan bu tür spekülatif haberlere itibar etmemesini istedi. .