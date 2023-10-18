Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (kokain) tasarrufu” suçlarından tutuklanan 42 yaşındaki Murat Dedeoğllu, 38 yaşındaki Betül Hadutoğlu ve İbrahim Güder bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Polis, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlı Murat Dedeoğlu’nun Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda bekleyişe geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen Betül Hadutoğlu’nun da üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında 339 miligram metefatamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu İbrahim Güder’in Murat Dedeoğlu’nun 700 euro verdiğini ve onun yönlendirmesi ile Dedeoğlu’nun güneye gidip, uyuşturucu aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Güder’in 11 Ekim’de tutuklandığını belirtti. Polis, Dedeoğlu’nun güneyden aldığı 22 gram kokainin 2 gramını kendisine, 20 gramını Güder’e vereceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, Dedeoğlu’nun 2 gram kokain alıp, uyuşturucunun bir miktarını zanlı Hadutoğlu ile birlikte içtiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlılardan Betül Hadutoğlu’nun 2023 yılı Mayıs ayından beri ülkede kaçak olduğunu, diğer iki zanlının ise hem KKTC hem de İngiliz vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, yasal statüsü olmayan Betül Hadutoğlu’nu 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde gönderdi. Yargıç, diğer iki zanlının ise 20’er bin TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 4000’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.