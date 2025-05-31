Trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 1,583 araç sürücüsünden 333’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“102’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u sigortasız, 4’ü alkollü içki tesiri altında, 7’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si emniyet kemeri takmadan, 2’si kamu taşıma işletme izinsiz (T izni) araç kullanmak, 20’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 106’sı diğer trafik suçlarından.”