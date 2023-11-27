Güney Kıbrıs’ın 2024 yılı bütçesinde yangın söndürme araçları alımı ve kiralanması için 11 milyon 200 bin Euro ödenek ayrıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Tarım ve Çevre Bakanı Petros Ksenofonos’un dün yaptığı açıklamada, 2024 yılı bütçesinde 4 yangın söndürme uçağı, 2 helikopteri ve bir koordinasyon uçağı için 11 milyon 200 bin Euro’luk bütçe ayrıldığını açıkladığını yazdılar.

Gazete, Ksenofonos’un; iki yangın söndürme helikopterinin kiralık mı olacağı yoksa satın mı alınacağına dair net bir ifade kullanmadığını belirtirken 4 uçak ve bir koordinasyon uçağının orman yangınları döneminde kiralanacağını söylediğini de aktardı.