Güney Kıbrıs'ta Sayıştay Odisseas Mihailidis, Sayıştay yetkisi içerisinde bulunan iki konuda yapmak istedikleri araştırmaların, hükümet yetkilileri tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de bilgisi dahilinde engellendiği iddiasında bulundu.

Politis gazetesi, Sayıştay Dairesi’nin 2024 bütçesinin Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde bugün görüşüleceğini, Sayıştay Oddiseas Mihailidis’in ise bu görüşme sebebiyle meclis komitesine gönderdiği mektupta, dairenin iki konudaki araştırma taleplerinin engellendiği şikayetinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre mektubunda Mihailidis, “ Altın Pasaport” uygulaması çerçevesinde vatandaşlık alan bazı Rus vatandaşlarının kendileri ve korumaları için aldıkları silah taşıma ruhsatları ile “Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait silah ve mühimmatların kişilerin kullanımına verilmeleri” konusunda yapmak istediği araştırmanın engellendiğini ifade etti.

Mihailidis, Polis Genel Müdürü’nün bu konudaki bilgilere erişimi engellediğini, bu durumdan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de haberi olduğunu belirtti.

Mihailidis, bir diğer konunun ise, haklarında ceza davası dosyası açılan ancak dosyaların mahkemeden geri çekilmesine karşın hiçbir ceza ödemesi alınmayan trafik cezaları konusu olduğunu açıkladı.

Bazı trafik cezalarında kişiler hakkında mahkeme dosyası hazırlandığını ancak daha sonra bu dosyaların mahkemeden geri çekildiğini belirten Mihailidis, dosyalar çekilmesine karşın hiçbir ceza ödemesi alınmaması sebebiyle inceleme gerçekleştirmek istediklerini ancak bu konuda da bilgilerin kendilerinden gizlendiğini sözlerine ekledi.