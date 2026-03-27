İspanya’da ötanazi yasası 2021’de yürürlüğe girdi. Resmi verilere göre 2024’te ötanazi için yapılan 426 başvuru kabul edildi.

Barcelona’da Noelia Castillo, çocukluğunun büyük kısmını bakımevlerinde geçirdiğini ve dört yıllık erkek arkadaşının kendisine uyku ilacı aldıktan sonra tecavüz ettiğini açıklamıştı. Castillo bir gece kulübünde toplu tecavüze uğradığını da söylemişti.

Cinsel saldırıların ardından 2022’de intihar girişiminde bulunan Castillo’nun belden aşağısı felç kalmıştı.

25 yaşındaki kadın, her zaman ‘kendini yalnız hissettiğini’ ve ötanazi yoluyla ölme kararından asla vazgeçmediğini söyledi:

“Ailemden kimse bunu desteklemiyor. Sadece huzur içinde gitmek ve acının durmasını istiyorum.”

Babaysa kızının bu kararını yargıya taşıdı ve kızının kişilik bozukluğu olduğunu savundu. Ayrıca baba ‘devletin, özellikle ruh sağlığı sorunları yaşayan kızı gibi savunmasız insanların hayatlarını koruma yükümlülüğü’ olduğuna dikkat çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 18 aylık hukuki mücadelenin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Noelia Castillo lehine karar verdi.

Hristiyan Avukatlar grubu, dün X’ten Castillo’nun öldüğünü duyurdu.

Castillo babası için “Kararıma saygı göstermedi ve asla göstermeyecek” demişti. Annesiyse kızının kararını desteklemediğini ancak saygı duyduğunu belirtmişti.