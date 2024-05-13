Ay. Napa’da bir alışveriş merkezi, pazar sabahı soygun girişimine sahne oldu; olayla ilgili 21 yaşlarındaki iki İngiliz, Larnaka Havalimanı’nda yakalandı.

Alithia’nın haberine göre iki İngiliz, pazar sabahı alışveriş merkezine girerek ellerindeki bıçakla tehdit ettikleri kasiyerden kasadaki paraları istedi ancak başka bir çalışanın müdahalesi üzerine olay yeriden kaçtı.

Şikayet üzerine Larnaka Havalimanı’nda, ülkeyi terk etmek üzereyken yakalanan iki İngiliz’in, soygun girişimi, saldırı aleti taşıma, bıçak taşıma, saldırı ve tehdit suçlamasıyla bugün yargıç karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Aynı gazete 34 yaşındaki bir kişinin önceki gün saat 20.00 sularında, tasarrufundaki hırsızlık gereçleriyle birlikte Larnaka’daki bir lisenin avlusunda yakalandığını yazdı. Hakkında daha önce Larnaka’da işlenmiş 3 ev açma ve sirkat suçlaması da bulunan kişi, Aradip polis karakolunda gözaltına alındı.

-Araçta 9.5 kg Hint keneviri

Öte yandan Alithia, 31 yaşındaki bir kişinin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanırken suçüstü yakalandığını yazdı

Habere göre pazar sabahı Paralimni’e asayiş devriyesi yapan polis ekiplerince durdurulup aranan bir aracın hem sürücüsünün hem de yanındaki yolcunun uyuşturucu madde etkisi altında olduğu saptandı.

31 yaşındaki şoförün tasarrufunda naylon poşetler içerisinde yaklaşık 9,5 kilogram ağırlığında Hint keneviri bulundu. Şoföre yapılan narko-test sonucu pozitif çıktı, hem şoför hem de yolcu gözaltına alındı.