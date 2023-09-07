Güney Kıbrıs’ta son günlerde mültecilere yönelik yapılan saldırılar sebebiyle ekonominin de etkilenmeye başladığı, mültecilerin işlerinden ayrılmaya, paketçilerin ise dağıtım yapmamaya başladıkları bildirildi.

Alithia gazetesi “Irkçılar Ekonomiyi Kapatıyor – Mültecileri İşerinden Yarılıyorlar – Sanayi Diken Üstünde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki mültecilerin artık “korku içerisinde yaşamakta olduklarını”, sadece işlerine girmemekle kalmayıp, yollarda dolaşmaktan da vazgeçtiklerini iddia etti.

Gazete, “İnşaat İşverenler Birlikleri Federasyonu (OSEOK)” Başkanı Stelios Gavriil’in gazeteye yaptığı açıklamada, mültecilere yönelik saldırılardan, mültecilerin yoğun şekilde çalıştıkları inşaat sektörünün ve bunun sonucunda genel ekonominin ciddi şekilde etkilenmeye başladığını söylediğini aktardı.

Stelios Gavriil, açıklamasında, saldırılar sonrasında birçok mültecinin inşaat alanlarındaki işlerine gitmemeye başladıklarını ve inşaatların tamamlanmasında sorunlar görülmeye başlandığını ifade etti.

Gavriil, geçici bir çözüm olarak, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların geçici izinle çalışmalarına izin verilebileceğini de belirtirken, Güney Lefkoşa’daki sorunun, Kıbrıslı Türk çalışanların ulaşım kolaylığı sebebiyle gelebilmeleriyle bir nebze daha hafif hissedilmesine karşın Limasol ve Baf’ta bunun olmadığını vurguladı.

Öte yandan, Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da moto kurye olarak çalışan yabancı uyrukluların korktukları için çalışmak istemediklerini yazdı.

Gazete, son dönemde moto kurye olarak çalışan paketçilere yönelik artan saldırılar sebebiyle birçok kuryenin çalışmak istemediğini, hatta kendi gelirlerinden bile vazgeçtiklerini belirtirken, bu konunun, kurye şirketleri tarafından ilgili Rum makamlara bildirildiğini aktardı.

- İşçi sayıları mülteciler olmadan ekonominin duracağını gösteriyor.

Gazete, bir diğer haberinde ise, gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse üçüncü ülkelerden Güney Kıbrıs’ta çalışan kişiler olmaksızın Rum ekonomisinin çalışamayacağını yazdı.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılı için Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı Kıbrıslı Rum çalışan sayısının 342 bin 333’le tüm çalışanların yüzde 61,6’sını oluşturduğunu belirtirken, AB üyesi ülke çalışan sayısının 100 bin 882 ila yüzde 18,1, üçüncü ülke çalışanlarının sayısının ise 109 bin 472 ile yüzde 19,7 oranında olduğunu aktardı.

Haberde, yabancı çalışanlar olmadan Güney Kıbrıs ekonomisinin işleyemeyeceği yorumunda bulunuldu.

- - Kıbrıslı Türk çalışan sayısı

Gazetede yayınlanan ve çalışan sayısının yer aldığı tabloda Kıbrıslı Türklere de yer verildi.

Haberde, 3 bin 57 Kıbrıslı Türk’ün özel veya yarı özel, 21 Kıbrıslı Türk’ün kamuda maaşlı çalıştıkları, 20 Kıbrıslı Türk’ün ise kendi istekleriyle sigortalı oldukları, böylece 0.6 oranındaki sigortalı Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ise 3 bin 143 olduğu vurgulandı.