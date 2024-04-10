Güney Kıbrıs'tan kalan Türk mallarının kullanımıyla ilgili yasa değişikliği önerisi, “kullanımın miras bırakılmasının" yaratabileceği siyasi etkiler nedeniyle çekimserlikle karşılandı.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında, Kıbrıs Türk mallarının kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeyi ele aldı.

Toplantıda, masraf yapılarak inkişaf ettirilen Kıbrıs Türk mallarının kullanımın, yasal mirasçılarının yanı sıra başka bir göçmene de miras bırakılmasına olanak tanıyan maddeyle söz konusu malların “göçmen” olmayan kişilerin eline geçme tehlikesine dikkat çekildi.

Komite üyeleri, Kıbrıs Türk mallarının “miras bırakılabilmesi” teriminin siyasi etkiler de yaratabileceğine, çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti ve Rum Hukuk Dairesinden konu hakkında izahat istenmesini önerdi.