Valeriana, arkeolojik alanları haritalamak ve analiz etmek için lazerler kullanan Lidar (Işık Tespiti ve Menzil Belirleme) teknolojisi sayesinde tesadüfen keşfedildi.

Meksika’da arkeologlar, Campeche'nin güneyindeki ormanın derinliklerinde, "Valeriana" adını verdikleri kayıp bir Maya şehri keşfettiler. Geniş bir alana yayılan bu kent, mimari harikalar ve tarımsal altyapılarla dolu.

Reuters'ın haberine göre, canlı bir kentsel yerleşim alanı olduğu düşünülen bu keşif, antik Maya yerleşimlerinin yaygınlığı ve yoğunluğu hakkındaki mevcut bilgileri sorguluyor.

Valeriana, arkeolojik alanları haritalamak ve analiz etmek için lazerler kullanan Lidar (Işık Tespiti ve Menzil Belirleme) teknolojisi sayesinde tesadüfen keşfedildi.

Çalışmada kullanılan veri seti, 2013 yılında Meksika'da doğa koruma kuruluşu Nature Conservancy tarafından ormansızlaşma ve bozulmadan kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla yürütülen Alianza adlı bir orman izleme projesi kapsamında, yaklaşık 122 kilometrekarelik yüksek kaliteli hava tabanlı Lidar verisinden toplandı.

Araştırmacılar, Cambridge University Press tarafından yayımlanan çalışmada, "Alianza verilerinin, bölgede yapılan saha odaklı arkeolojik incelemelerle belgelenmiş, neredeyse boş kırsal alanlardan yoğun kentsel bölgelere kadar uzanan antik yerleşim yoğunluklarını gösterdiğini savunuyoruz," dedi.

"Valeriana'nın keşfi, Maya Alçak Arazileri'nde henüz haritalanmamış bölgelerde büyük yerleşimlerin varlığı veya yokluğu konusunda bilgi eksikliklerimizin hâlâ büyük olduğunu vurguluyor," diye ekledi.

Klasik dönem Maya uygarlığı, günümüz güney Meksika’sı ile Belize, El Salvador, Guatemala ve Honduras’ı kapsayan bir alanda, M.S. 250 ile 900 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Arkeolojik alanın analizinde, kilometrekare başına 55,3 yapıdan oluşan bir yerleşim yoğunluğu tespit edildi. Araştırmacılar toplamda 6.764 yapı belirleyerek kalabalık bir antik şehrin varlığına işaret etti.

Araştırmacılar, veri setindeki arkeolojik özelliklerin daha ayrıntılı nicel analizlerini yapacak ve uzaktan yaptıkları analizlerin saha doğrulamasını gerçekleştirecekler. Bu keşif, antik Maya kentleşmesi ve yerleşim modellerini anlamak için bir basamak görevi görüyor.