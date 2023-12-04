Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması için Güney Kıbrıs’tan bir teknik heyetin İsrail’de olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, hafta içinde de aynı konu için İsrail’den ve bazı AB ülkelerinden Güney Kıbrıs’a ziyaretler yapılacağını söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in yarın Mısır’a, ardından da Ürdün’e giderek bu konuyla ilgili temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, mevcut trajik durumun bir an önce sona erdiğini görmek istediklerini belirterek, ülke olarak üstlendikleri istikrar rolüne işaret etti.