14 yaşındaki çocuk çalıntı motosikletle yakalandı

Baf’ta dün, 14 yaşındaki bir çocuğun çalıntı motosikletle yakalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin salı günü, bir turist tarafından, kiraladığı motosikletin çalındığına dair şikayette bulunması üzerine başlattığı soruşturmada, 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını ve bir kişinin daha arandığını yazdı.

Gazete, polisin motosikleti, 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşının kullandığı sırada tespit ettiğini ve polisleri gören çocukların durmak yerine kaçmaya çalıştığını kaydederek, kovalamaca sonucunda çocuklardan birinin yakalandığını, diğerininse kaçtığını kaydetti.

-Latsia’da bir şirkete ateş açıldı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Latsia’da et ticareti alanında faaliyet gösteren bir şirkete, dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını bildirdi.

Haberde, açılan ateş sonucu binanın girişinde hasar meydana geldiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-64 yaşındaki adam elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Gazetenin bir başka haberinde de, Baf’ta 64 yaşındaki bir adamın dün, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberde, adamın, evinde matkap kullanarak tamirat çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.