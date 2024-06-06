Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs-Girit arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı sağlayacak “Great Sea Interconnector” projesinin üstlenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’ne (ADMİE), kapsamlı maliyet raporunu sunması için 2 hafta süre tanıdığı bildirildi.

Politis gazetesi “Great Sea Interconnector Fırtınaya Yakalandı” başlığıyla aktardığı haberde, ADMİE’nin Salı günü Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’ya sunum yaptığını; ancak henüz hazırlanmadığı için kapsamlı maliyet raporunu resmi olarak Enerji Bakanı ile diğer müdahil taraflara sunmadığını yazdı.

Papanastasiu’nun, maliyet raporunun sunumu için 2 hafta bekleyeceği yer alan haberde rapordaki unsurlar çerçevesinde, 100 milyon euroluk katılım ortaklığının yapılıp yapılmayacağının kararlaştırılacağı belirtildi.

Haberde, Enerji Bakanlığı’nda söz konusu raporu değerlendirecek bir danışma kurulu oluşturulmasına yönelik prosedürün başladığı da ifade edildi.

Meclis Enerji Komitesi Başkanı ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in maliyet raporuna tepki gösterdiği kaydedilen haberde Hacıyannis’in projenin temel boyutlarıyla ilgili bilgilerin raporda yer almadığı, bir fizibilite çalışması olduğu ve hiçbir nesnellik içermediği eleştirisinde bulunduğu da belirtildi.

Hacıyannis’in hükümetin hem proje hem de tüm elektrik sistemi için kapsamlı ve objektif bir maliyet raporuna ihtiyacı olduğunu söylediği kaydedilen haberde Hacıyannis’in , Papanastasiu’yu Salı günü yapılacak Meclis toplantısına davet ederek, kendilerini bilgilendirmesini talep ettiği de yer aldı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile İşveren ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) da rapora tepki gösterdiğini kaydeden gazete, ADMİE yetkilileriyle dün görüşen iki kuruluşun, projenin ülkeye getirilerinden fazla götürüleri olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, enerji uzmanı Haralambos Ellinas’ın da konuyla ilgili değerlendirmesinde, Güney Kıbrıs’ın körü körüne 100 milyon euro vermesinin mümkün olmadığını ve Hükümetin, kapsamlı bir maliyet raporuna ihtiyacı olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Ellinas, başta 1,9 milyar euro olarak belirlenen proje maliyetinin günümüz verilerine göre güncellenmesi gerektiğini de ifade etti.