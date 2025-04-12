(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçen Suriyeli Htharfa Aı Barmakı suçüstü tutuklandı. Zanlı, "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve KKTC’ye Gizlice girme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hasan Bilal olguları aktardı. Polis, 11.04.2025 tarihinde saat 07:50 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu'na gelen bir ihbar üzerine Haspolat çemberi yakınlarında yapılan kontrol esnasında zanlının birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'ye geçtiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanında 2 yıldır Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, inşaat işlerinde çalıştığını, ancak artık ülkesine dönmek istediğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru Hasan Bilal: “Mesele ile ilgili olarak zanlının serbest kalması halinde KKTC'de herhangi bir bağı olmadığından yasal olmayan yollardan kaçması kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda zanlının 2 ayı geçmeyen bir süre ile davaları görüşülünceye değin merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini talep ediyorum”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.