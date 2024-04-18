Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Yunan Milletvekili Dora Bakoyanni’nin raporu temelinde, Kosova’nın Avrupa Konseyi'ne katılımıyla ilgili olarak Rum Yönetimi açısından “endişe verici uzantılara sahip olan” bir öneriyi onayladığı ifade edildi.

Politis gazetesi, “Kosova Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı Böldü- Kosova Avrupa Konseyi'nde- Emsal Yaratılması Tehlikesi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, toplantıya katılan Kıbrıslı Rum milletvekillerinin öneriye karşı çıktıklarını ve aleyhte oy kullandıklarını yazdı.

AKPM’nin Kosova’nın Avrupa Konseyi'ne katılmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimi açısından “endişe verici uzantılara sahip olan bir raporu” onayladığını yineleyen gazete, endişenin Kosova’nın, Kosova Cumhuriyeti adıyla Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden ihtilaflı bir bölge ve Balkanlar'da kısmen tanınan bir devlet olmasıyla alakalı olduğunu kaydetti.

Bu durumun diğer ayrılıkçı varlıklar için de emsal teşkil edebileceğine işaret eden gazete, 131 lehte, 29 aleyhte ve 11 çekimser oyla oylanan raporun Yunan Milletvekili Dora Bakoyanni’den geldiğini ve bunun Avrupa Konseyi üyesi olması için Kosova’nın davet edilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Esasında AKPM’nin Bakoyanni’nin, Kosova’nın Avrupa Konseyi'ne katılımına dair şartları karşıladığına ilişkin raporunu onayladığını kaydeden gazete, Bakoyanni’nin raporuna göre bu gelişmenin arkasında yatan düşüncenin Kosova’nın Avrupa Konseyine katılmasının “insan hakları standartlarının güçlendirilmesi ve Kosova’nın yetki alanı dahilinde olan herkes için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) erişimin sağlanması olduğu” kaydedildi.

-Rum milletvekilleri

AKPM toplantısına katılan AKEL’in Meclis'teki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis ile DİKO milletvekili ve başkan yardımcısı Hristiana Erotokritu’nun Kosova’nın katılımıyla ilgili “olumlu öneriye” karşı çıktığını da yazan gazete, Rum milletvekillerinin “daha fazla ayrılıkçı varlığın uluslararası tanınma isteme tehlikesi olduğunu vurguladıklarını” aktardı.

Gazeteye göre öneriye karşı çıkan Lukaidis Kosova’nın söz konusu örgüte katılmasının, Batı Balkanlar'daki barış, istikrar ve güvenlik hedefine hizmet etmediğini ve tam aksine böyle bir gelişmenin muhtemelen daha fazla gerilime yol açacağını ve özellikle bu sıkıntılı bölgede milliyetçiliğin yükselişine yol açacağını da ortaya koydu.

Öneriye karşı çıkmasının ana argümanı olarak olumsuz bir emsal yaratılması tehlikesini ortaya koyan Lukaidis, çünkü başka yasa dışı ayrılıkçı varlıkların uluslararası anlamda tanınmalarını isteyebileceklerine işaret etti.

Lukaidis, herhalükârda devletlerin uluslararası meşruiyetini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmakla yükümlü olduklarını da dile getirdi.

Hristiana Erotokritu’nun da Lukaidis’le aynı çizgide olduğunu yazan gazete, Erotokritu’nun yaptığı açıklamada, uluslararası alanda tanınmış devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünden asla taviz verilmemesi gerektiğinin prensip olarak altını çizdiğini iletti.

Gazeteye göre Erotokritu, “tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan edilen ve BM örgütü üyesi olmayan varlıkların Avrupa Konseyi'ne katılımlarının kabul edilmesinin özellikle bugün oldukça istikrarsız olan uluslararası ortamda tehlikeli bir emsal yarattığını” da öne sürdü.

Haberinde Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan bir “kaynağın” açıklamalarına da yer veren gazete, bu kaynağa dayanarak Rum yönetiminin bu konuyla ilgili olarak ezelden beridir ifade ettiği ilke ve görüşlerde tutarlı olduğunu belirtti.

Gazete söz konusu “yetkili kaynağa” dayanarak, Rum yönetiminin tüm devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına tam anlamıyla bağlı olduğunu, dolayısıyla Kosova’nın tek taraflı olarak bağımsız olduğunu ilan etmesini tanımadığını da ortaya koydu.

Bu tezin Rum kesiminin temsilcilerinin açıklamalarıyla Avrupa Konseyi'nde ifade edildiğini ve bu meselenin geçen yılki tartışma sırasında da ortaya konduğunu yazan gazete, bu çerçevede Kosova’nın Avrupa Konseyi'ne katılım niyetinin reddedildiğini belirtti.

Gazeteye göre söz konusu “yetkili kaynak” Rum yönetiminin BM himayesindeki Belgrad-Priştine diyaloğunu desteklediğini de belirtti.

AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanma aşamasında olan bu gelişmenin ardından Kosova’nın örgütün üyesi olacağını yazan gazete, nihai kararın AB Dışişleri Bakanları tarafından alınacağını ekledi.

Haber Fileleftheros’ta, “Kıbrıs’tan AKPM’de Kosova Mücadelesi”, Haravgi’de ise “Kosova’nın Avrupa Konseyi'ne Katılımına Kıbrıslı Milletvekillerinden Hayır” başlıklarıyla yer aldı.