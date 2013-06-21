15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AV TÜFEĞİYLE ANNESİNİ VURDU

Lefkoşa, 21 Haziran 13 : Rum kesiminde, Larnaka’ya bağlı Laya köyünde dün akşam yaşanan bir olayda, 15 yaşındaki bir çocuğun, yakın mesafeden tüfekle annesine ateş ettiği ve 43 yaşındaki kadının ölümüne sebep olduğu haber verildi.

Eldeki bütün kanıtların, bunun bir kaza olduğuna işaret etmekte olduğunu yazan Politis, tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuğun, bunun boş olduğunu sanarak annesine doğrulttuğunu ve akabinde ateş ettiğini kaydetti.

Haberde, baş kısmından vurulan kadının olay yerinde hemen hayatını kaybettiği, çocuğun sorgusunun ise devam etmekte olduğu belirtildi.

BAŞKANLIK ESKİ MÜSTEŞARININ ARABASINA VANDALLIK

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Engomi’de yaşanan bir olayda, Rum Başkanlık eski Müsteşarı Pandelis Kuros’un aracına, geçtiğimiz akşam kimliği henüz bilinmeyen şahıslar tarafından, bilinmeyen bir nedenle, büyük zarar verildiği yazdı.

Kuros’un arabasından, aralarında aracın evraklarının da bulunduğu birtakım şeylerin çalındığını da kaydeden gazete, polisin araştırmalarının devam etmekte olduğunu ekledi.

KUNDAKÇININ RMMO ASKERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Geçtiğimiz sabah Larnaka bölgesinde çıkan ve gece yarısından sonra söndürülebilen yangının zanlısı olarak polis tarafından yakalanan ve dün Larnaka Kaza Mahkemesine çıkarılan Köfünye (Geçitkale) sakini 19 yaşındaki RMMO askerinin, 4 gün gözaltında kalmasına karar verildiği haber verildi.

19 yaşındaki RMMO askerinin, polis tarafından sorgulanması esnasında çelişkili açıklamalarda bulunduğunu yazan Politis, sorgu memurlarının, RMMO askerinin yangından sorumlu olduğunu düşündüklerini, çünkü bahse konu kişinin kullandığı araçta, benzin ve araba yağı kokan üç şişe bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 19 yaşındaki RMMO askerinin, olay yerinde bulunmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarının bir tanesinde “itfaiyecileri yangın söndürürken izlemekten hoşlandığını söylediğine” de işaret edildi.

(İY/ŞEB)