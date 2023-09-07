Güney Kıbrıs’taki ota öğretim ve meslek liseleri öğrencilerinin bugün ders başı yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki orta öğretim okulları ile meslek liselerinde 46 bin 479 öğrencinin eğitim gördüğünü ve orta eğitimde 62 ortaokul, 36 lise ve 10 ortaokul-lisenin bulunduğunu; bununla birlikte 5 okulun da ikinci öğretim şeklinde (akşam saatlerinde eğitim) hizmet vereceğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 7 bin 734 orta öğretim öğretmeni ile 684 meslek lisesi öğretmeni bulunduğu ifade edildi.