Limasol’da, Kürt oldukları belirtilen bir grubun, Limasol Kaymakamlığı önünde, Suriye’nin kuzeyindeki olaylar sebebiyle protesto gösterisi düzenledikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin, Kuzey Suriye’de yaşanan gelişmeleri protesto etmek amacıyla salı günü bir gösteri düzenlediklerini yazdı.

Gazete haberinde özetle, Limasol Kaymakamlık Binası önünde toplanan bir grup Kürt kökenli kişinin Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’de “işgal ve katliam yapmakta olduğu” iddialarını gündeme getirdiklerini ve uluslararası toplumu sessiz kalmakla suçladıklarını yazdı.