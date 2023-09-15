Güney Kıbrıs’ta okuryazar olmayanların oranının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Konu, Rum Meclisi Kamu Harcamaları Kontrol Komitesi’nin eğitim harcamalarının görüşüldüğü oturumunda gündeme geldi.

“Alpha News” ve diğer bazı haber sitelerinde yer alan haberde, Rum Meclisi Kamu Harcamaları Kontrol Komitesi’nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, Rum Sayıştay’ın eğitim harcamalarına ilişkin raporunun ele alındığı bildirildi.

Habere göre, toplantı sonrası açıklamada bulunan Komite Başkanı Zaharias Kulias, okuryazar olmayanlarının oranının yüzde 10 olduğunun toplantıda ifade edildiğini belirterek Rum vergi mükelleflerinin eğitime aktarılan vergilerinin çok yüksek olmasına karşın eğitimde istenilen sonuca ulaşamadıklarını vurguladı.

Kulias, bir sonraki toplantının Rum Eğitim Bakanı’nın da katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.