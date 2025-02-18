Güney Kıbrıs’ta yılda 42 yeni çocuk kanseri vakasının kayda geçirildiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Hemşireler ve Ebeler Derneği'ne bağlı Onkoloji Hemşireliği Bölümü tarafından yapılan açıklamaya dayanarak lösemi, lenfoma ve merkezi sinir sistemi tümörlerinin çocuklarda en sık görülen kanser çeşitleri olduğunu yazdı.

Gazete ergenlerde görülen tiroid kanserinde endişe verici bir artış olduğunu ve yılda yüzde 7,6’lık bir artış yaşandığını da belirtti.

Söz konusu dernek 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’da yüzde 84’e varan en yüksek iyileşme yüzdelerinden birine sahip olduğunu da ekledi.