Son başvuru 21 Mart

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, genç nesilleri bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”nın başvuruları başladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’dan yapılan açıklamaya göre bu yıl 22’ncisi düzenlenecek yarışma, Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek liselerinde öğrenim gören tüm öğrencilere açık olan yarışmada, katılımcılar “Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve “Düşlediğim Çevre” başlıkları altında eserlerini hazırlayabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kâğıdınızı alın ve kanserle savaş için düşlediğiniz sağlıklı yaşamı ve çevreyi çizmeye başlayın.” çağrısı yapılırken, öğretmenler ve ebeveynlerden de gençleri teşvik etmeleri istendi.

-Başvuru detayları

Yarışmaya katılacak eserlerin boyutunun A3 formatında olması ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor. Çalışmalar ve katılımcı isim listeleri, 21 Mart'a kadar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın Mehmet Ertuğruloğlu Sokak, Park Apartmanı, Daire 1 Kumsal-Lefkoşa adresine teslim edilebilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler, +90 (392) 227 0616-+90 (392) 227 0617 veya +90 (542) 850 8700- +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabiliyor.