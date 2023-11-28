Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve eski EDEK Milletvekili Dimitris Papadakis’in önderliğinde “Ehmi” (eleştiri) isimi yeni bir siyasi hareket oluşturulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Papadakis’in yeni siyasi oluşumla ilgili açıklamasında, siyasi sistemin derin bir kriz içinde olduğu, ciddi derecede güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunlarının yaşandığı bir dönemde, umuda sadık kalmaya ve yatay toplumsal hareketlilik biçiminde yeni bir siyasi hareket oluşturmaya karar verdiklerini söylediğini yazdı.

Gazete, yeni siyasi oluşumda Leonidas Aleksandru, Panayotis Evangelidi, Hristulla Kiriaku, Katerina Paparadamanthus, Stathos Papavasiliu, Tonia Stavrinu ve Stefanos Hacıkofinas gibi isimlerin yer aldığını kaydetti.