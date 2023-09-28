Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 31 bin çocuğun fakirlik ve toplumsal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak geçen yıl, AB içerisindeki çocukların yüzde 24,7’sinin (yaklaşık 20 milyon çocuk), Güney Kıbrıs’taki çocukların da yüzde 18,1’inin fakirlik ve toplumsal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

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Haberde, bu tehlikeyle en fazla karşı karşıya kalan ülkenin yüzde 41,5 ile Romanya, en az karşı karşıya kalan ülkenin de yüzde 10,3 ile Slovenya olduğu ifade edildi.