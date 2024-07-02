Stewart, Hristodulidis ve Letimbiotis’ten açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın bazı konulara ilişkin yaklaşım şeklinin Rum kesimi tarafından hoşnutsuzlukla karşılandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Stewart’ın Yaklaşımıyla İlgili Hoşnutsuzluk- Ara Bölge ve Yasadışı Sığınmacılar Konusuyla İlgili İfadeler Sürtüşme Noktası” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, ara bölgedeki faaliyetlerle ilgili konularda yoğun anlaşmazlık yaşandığı kaydedildi.

Stewart’ın "ara bölgedeki bazı olayları yansıtma şekli" ile Rum tarafının ara bölge içerisinde kalan yasadışı göçmenlerin "güvenli bir ülkeden geldikleri"ne dair Rum tarafının tezinin “sürtüşme noktası” olduğuna işaret edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Stewart arasında dün yapılan görüşmede, ara bölgedeki faaliyetlerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın kayda geçirildiğini ifade eden gazete, Hristodulidis’in yoğun çekincelere sahip olduğu ve Stewart’ın savunduğu şeyle aykırı bir görüşe sahip olduğu iki noktayı kayda geçirdiğini belirtti.

Gazete, BM’nin ara bölgenin askerileştirildiğine dair BM tezine karşı Rum liderin 3-4 güvenlik kamerası yerleştirilmenin askerileştirme olarak düşünülemeyeceği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Ara bölge içerisindeki yasadışı sığınmacılar konusunda ise Stewart’ın bu kişilerin Türkiye’ye geri gönderilme niyetinin olmadığını açıklığa kavuşturduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in ise Stewart’a bahse konu sığınmacıların güvenli bir ülkeden geldiklerini (ki bu durumda bu ülke Türkiye’dir) ve söz konusu durumda ne yapılması gerektiğini belirleyen uluslararası sözleşmeler olduğuna işaret ettiği belirtti.

Rum kesiminin gerek dün gerçekleştirilen Hristodulidis-Stewart görüşmesinde, gerek de başka durumlarda objektif bir rapor beklediğini yazan gazete, Rum hükümetinin buna paralel olarak her iki tarafın da karşılıklı sorumluluğa sahip olduğu gibi bir imajın sergilenemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

-Stewart

Gazeteye göre, Stewart, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi önünde bulunan konuları ele aldıklarını dile getirdi. Stewart, ara bölgenin askerileştirilmesinin devam etmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Açıklamasında adada gördüğü süregelen gerginliklerden de söz eden Stewart, siyasi süreçte bazı ilerlemeler yaşanması umduğunu dile getirerek, siyasi süreçte herhangi bir çeşit hareketliliğin varlığıyla adada barışın korunması arasında doğrudan bir ilişki gördüklerini ifade etti.

Siyasi sürecin sona ermesi durumunda, bunun ara bölgede de bazı sonuçları olacağından korktuğunu da dile getiren Stewart, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e her iki taraftaki dini ziyaretler gibi bu dönem yaşanan bazı olumlu gelişmelerden söz ettiğini ifade etti. Stewart bunların iyi olduğunu, huzurlu bir gelecek için güven ve umut inşa ettiğini belirtti.

Colin Stewart, ara bölgenin askerileştirilmesine ilişkin soruyu yanıtında, BM Genel Sekreteri'nin önümüzdeki iki gün içerisinde yayımlanacak raporunda da yer alan tespitlerde de belirtildiği gibi, ara bölgede önemli savunma hatları inşa edildiği, ara bölge boyunca sensör ve kameralar gibi askeri teknoloji kullanımının artırıldığı ve ara bölgedeki müdahalelerin sayısında rekor artış olduğunu söyledi. Stewart, tüm bunların BM’nin Kıbrıs’taki yetkisini ve ara bölgenin bütünlüğünü koruma olanağını baltaladığını da kaydetti.

Ara bölgede mahsur kalan sığınmacılarla ilgili olası gelişmeler konusundaki bir soruyu yanıtında ise bu kişilerin sayısının 28 olduğunu dile getiren Stewart, BM gıda, su ve barınma sağlıyor olsa çok zor şartlarda yaşamaya çalışan söz konusu kişilerin durumunu Hristodulidis’e aktardığını belirtti. Stewart bu kişilerin Türkiye’ye dönüşlerini organize etme planları olup olmadığı konusundaki bir soruya ise “hayır” yanıtını verdi.

-Hristodulidis: “Herkes ara bölgeyi kimin askerileştirdiğini biliyor”

Haravgi gazetesinde yer alan bir habere göre, Stewart’ın açıklamalarını yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, herkesin ara bölgeyi kimin askerileştirdiğini bildiğini iddia etti.

Herkesin, hem buradaki diplomatik misyonların, hem de genel olarak uluslararası toplumun, ara bölgeyi kimin askerileştirdiğini ve sürekli kimin ihlal ettiğini bildiğini savunan Hristodulidis, Türk ordusunun kısa süre önce kime saldırdığını gördüklerini ileri sürdü.

Lefkoşa Üniversitesi'nin dün akşamki mezuniyet törenine gelişinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, ara bölgedeki sığınmacılar konusunda ise göç konusunun Stewart’ın görev-yetkileri arasında bulunmadığını ve devletin BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle temas içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Londra’da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaları da yorumlaması istenen Hristodulidis, farklı bir şey duymayı beklemediğini öne sürdü.

-Letimbiotis

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Fileleftheros gazetesinde yer alan açıklamasında, BM raporunun olguları objektif bir şekilde yansıtması beklediklerini söyledi.

Rum Yönetimi olarak Kıbrıs’taki Barış Gücü'nün görev ve yetkilerine tam anlamıyla saygılı olduklarını ve herkesin de bu görev-yetkilere saygılı olmasını beklediklerini dile getiren Letimbiotis, bunu yalnızca bu süre içinde değil ezelden beri yaptıkları faaliyetlerle kanıtladıklarını iddia etti.

Rum Yönetimi'nin ara bölgedeki sığınmacılarla ilgili niyetleri konusundaki bir soruya karşılık ise Letimbiotis, Rum Yönetimi'nin niyetinin hem Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hem de yayımladıkları açıklamalarla resmi bir şekilde defalarca dile getirildiğini söyledi.

Ara bölge üzerinden yeni bir geçit meydana getirilmesine izin veremeyeceklerini ifade eden Letimbiotis, bir kez daha bu 28 sığınmacının burada bulunma sebebine ve bu sorunu meydana getiren nedene yönelik herhangi bir atıfta bulunulmadığının dikkate alınması gerektiğini öne sürdü.

Bahse konu sığınmacıların bizzat kendilerinin basına yaptıkları açıklamalarda KKTC’ye gelip, ara bölgeye geçmeden önce özellikle Türkiye gibi güvenli ülkelerden geçtiklerini söylediklerini öne süren Letimbiotis, bu kişilerin geldikleri ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini belirten uluslararası sözleşmelere ve düzenlemelere ise herhangi bir atıfta bulunulmadığını sözlerine ekledi.

Haravgi’de yer alan habere göre, Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki ortak bir görüşme konusundaki soruyu yanıtında, Rum Yönetimi'nin buna hazır olduğu söyledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Stewart Ara Bölgenin Süregelen Askerileştirilmesinden Endişeli- BM’nin Yetkisinin Baltalandığından Söz Ediyor- Yeni Bir Geçit Oluşturulmasına İzin Vermeyeceğiz- Stewart: 28 Sığınmacının Geldikleri Yer Olan Türkiye’ye İade Edilmesi Planı Yok”, Haravgi’de ise “Stewart Ara Bölgenin Askerileştirilmesinden Endişeli” başlıklarıyla yer aldı.