Güney Kıbrıs’ta görev yapan sözleşmeli profesyonel askerlerin (SİOP), çözülemeyen problemler nedeniyle görevlerini bırakma eğiliminde oldukları bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Milletvekili Kostas Kosta’nın dün Meclis’te Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, 7-8 yıl önce geçirilen tüzüklerin yarattığı problemlerin ve haksızlıkların bir an önce giderilmesi gerektiğini ve kendilerinin ret oyu vermelerine rağmen bu tüzüklerin geçirildiğini anımsattığını yazdı.

Habere göre, Kosta, SİOP askerlerinin de bu tüzükler gereği birçok problem yaşadığını ve haksızlığa maruz kaldığını kaydederek, yüzlerce SİOP askerinin görevi bıraktığını ve birçoğunun da görevi bırakma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Kosta, AKEL’in uzun bir süre önce SİOP Derneği kurulması için yasa önerisi sunduğunu ve gelecekleri için mücadele eden bu askerlere teşvik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kosta ayrıca, kadın subayların terfileriyle ilgili haksızlık ve ayrımcılıklara da son verilmesi gerektiğini belirtti.