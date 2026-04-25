Kıbrıslı Türk bir şahsın kullandığı araçta geçen perşembe günü yapılan kontrolde kaçak tütün ürünleri ele geçirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) sınır kapısında görevli Rum gümrük memurlarının haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk’ün aracında yaptıkları kontrolde 175 karton sigara, 100 karton elektronik sigara ayrıca toplam ağırlığı 6 kilo olan nargile tütünü paketleri ele geçirdiğini yazdı.

“Kıbrıslı Kemaneci” Avrupa Kültürel Miras Ödülü’ne layık görüldü
Haberde şahsın göz altına alındığı, ürünlere ve şahsın kullandığı araca ise el konulduğu kaydedildi.