Kıbrıslı Türk bir şahsın kullandığı araçta geçen perşembe günü yapılan kontrolde kaçak tütün ürünleri ele geçirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) sınır kapısında görevli Rum gümrük memurlarının haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk’ün aracında yaptıkları kontrolde 175 karton sigara, 100 karton elektronik sigara ayrıca toplam ağırlığı 6 kilo olan nargile tütünü paketleri ele geçirdiğini yazdı.

Haberde şahsın göz altına alındığı, ürünlere ve şahsın kullandığı araca ise el konulduğu kaydedildi.