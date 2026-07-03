Alithia gazetesi, dolandırılan kişinin polise verdiği ifadede, önceki gün bir Avrupa numarası tarafından arandığını ve arayan kişinin kendisini finans danışmanı olarak tanıtarak, banka ve kimlik bilgilerini aldığını söylediğini yazdı.

Gazete, şahsın bilgileri verdikten sonra banka hesabından 127 bin euro çekildiğini fark ettiğini ve polise şikayetçi olduğunu kaydetti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-89 yaşındaki kadının 45 bin euro değerindeki ziynet eşyası çalındı.

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da ikamet eden 89 yaşındaki kadının evine önceki gün hırsız girdiğini ve kadının 45 bin euro değerindeki ziynet eşyasını çaldığını yazdı.

Haberde, olayın 26 Haziran’da meydana geldiği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-2 kilo hintkeneviri

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Larnaka’ya bağlı “Zigi” (Terazi) köyünde ikamet eden 63 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 2 kilo hintkeneviri tespit edildiğini ve tutuklandığını yazdı.

Haberde, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan kişi aleyhinde 7 günlük tutukluluk emri verildiği bildirildi.

-Yasadışı ikametten 34 kişi tutuklandı

Gazete, bir başka haberinde de Limasol’da düzenlenen operasyonda, ülkede yasadışı ikamet eden ve izinsiz çalışan 34 kişinin tutuklandığını yazdı.

Haberde, aldığı ihbarı değerlendiren polis ile Muhaceret Dairesi yetkililerinin, 20 kişinin Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiğini, 14 kişinin de yasadışı çalıştırıldığını tespit ettikleri belirtildi.

Gazete, yasadışı istihdam yapan 3 işverene 42’şer bin euro para cezası kesildiğini ve tutuklanan kişilerin sınır dışı edileceğini de kaydetti.