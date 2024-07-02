Herhangi bir durumda emniyet güçlerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayan ve “panic button” olarak bilinen uygulamanın Rum tarafındaki versiyonu olan “Elpis” uygulamasının birkaç gün içinde hazır olacağı ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, söz konusu uygulamasının faaliyete konmasıyla ilgili prosedürlerin çok iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın aile içi şiddet mağdurlarının telefonlarına yükleneceğini ve mağdurların bir tuşa basarak polisi çağırabileceklerini kaydeden gazete, uygulamanın önümüzde 2-3 ay pilot olarak ve test bazlı uygulanacağını belirtti.

Haberde söz konusu uygulamanın 2025 yılının Ocak-Şubat aylarından itibaren herkese açık olmasının beklendiği kaydedildi.

***************