Euro bölgesinde ve Güney Kıbrıs’ta ödemelerin daha çok kredi kartı ile yapılmakta olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’ta 2022’nin ikinci yarısında para kullanılmadan yapılan ödemelerin yüzde 68,3’ünü kredi kartı ile ödemelerin oluşturduğu, ödemelerde kredi kartı kullanımının aynı yılın ilk yarısına göre yüzde 1,55 artış gösterdiğini yazdı.

Gazete aynı dönemde, para kullanılmadan yapılan ödemelerde kredi transferleri şeklinde yapılan ödemelerin yüzde 16,1 ve internet üzerinden yapılan direkt ödemelerin de yüzde 6,4 olduğunu yazdı.