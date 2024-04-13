İran’ın, İsrail’in Suriye’deki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail’e misilleme saldırısında bulunması beklentisiyle Orta Doğu’da yaşanan gerilim nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Milli Güvenlik Kurulunu (MGK) olağanüstü topladı.

Fileleftheros’un haberine göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Adalet Bakanı Marios Harçiodis, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas, Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı ve MGK Danışmanı Tasos Conis’in katıldığı toplantıda, bölgede yeni bir alevlenmeden ortaya çıkabilecek olası durumlar üzerinde duruldu.

İran’ın İsrail’i vurması ve İsrail’in Tahran’a cevap vermesiyle ilgili çeşitli senaryoların ele alındığı MGK’da Hristodulidis’e çeşitli devlet birimlerinin hazırlık durumu hakkında bilgi verildi, Rum makamlarının aldığı ya da alması gerekecek koruyucu önlemler görüşüldü.

Olağanüstü MGK toplantısının ilan edilmesinin hemen ardından, kamuoyunun paniğe sevk edilmemesi kaygısıyla, toplantı gündeminin düzensiz göç ve sığınmacılar olduğu açıklandı.

Haberde, düzensiz göç ve sığınmacıların, meselenin sadece bir boyutu olduğuna dikkat çekildi. Bu sefer Lübnan yönündeki olası yeni bir alevlenme ile Güney Kıbrıs’a Suriyeli sığınmacı akışının ve İsrail’in İran tarafından hedef alınması olası bölgelerinden Güney Kıbrıs’a giden İsrailli sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.

Rum yönetiminin aldığı önleyici tedbirlerin, hava ve deniz limanları gibi hassas noktaların güvenliğiyle ilgili olduğu belirtilen habere göre, diplomatik misyonlardaki ve saldırı hedefi olabilecek noktalardaki önlemler artırılıyor.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, MGK’nın “endişe verici bir durum ortaya çıktığı için toplanmadığını, görevi gelişen olguları sürekli değerlendirmek olduğu için toplandığını” söyledi.

Güvenlik önlemlerinde bir değişiklik olup olmadığı sorusuna olumsuz cevap veren Letimbiotis, İran’ın Güney Kıbrıs’taki İsrail hedeflerini vurma ihtimalinden kaygı duyup duymadıkları sorusuna “Bütün bölge tehdit altında. Herhangi bir tırmanış, özellikle bölgemizde, bölgenin güvenliğini etkiler. Biz ilk andan beridir uluslararası kamuoyuna bu çağrıyı yapıyoruz.” cevabını verdi.

Aynı gazete “Kıbrıs’ta Olası İran Saldırısının Simüle Edildiği Tatbikat… Kıbrıs ve ABD’nin Desteğiyle İsrail Hava Kuvvetlerinin İran’dan saldırı İhtimaline Tepki Tatbikatı” başlıklı haberinde, Politis’in dünkü sayısında yer verdiği; RMMO’nun olası İran saldırısını karşılamak için İsrail ve ABD ile Güney Kıbrıs üzerinde icra edilen ortak tatbikata katıldığı yolunda uluslararası ve sosyal medyada yer alan haberleri iktibas etti.

Gazete, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısında bulunacağı korkusuyla İsrail Hava Kuvvetleri’nin geçen hafta Güney Kıbrıs’ta tatbikat yaptığına dair uluslararası medyaya ve sosyal medyaya yansıyanları doğrular nitelikte bilgi edindiğine de dikkat çekti. Gazete, “İyi bilgili kaynaklarına” dayanarak son on gündür İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinde ve Güney’deki sinagoglarda olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını” yazdı.

Öte yandan Haravgi, “Hükümet İsrail İle Ortak Tatbikatlara Katıldı mı Cevap Versin… AKEL “Hristodulidis Hükümeti Ülkemizi Korumalı, Tehlikeye Atmamalı” başlıklı haberinde, AKEL Merkez Komite Üyesi Vakis Haralambus’un “hükümet, bölge halkı alevlenmenin yayılması tehdidi altındayken İsrail ile İran’a saldırının simüle edildiği ortak askeri tatbikatlarla ilgili haberlere cevap vermek zorunda.” dediğini yazdı.

Habere göre AKEL adına konuşan Haralambus, uluslararası toplumun neredeyse tamamının savaşın yayılma riskiyle ilgili uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Haralambus, Rum yönetiminin bu durumu dikkate almadan “ülke toprağını ve hava sahasını, tavır ve hareketleriyle savaşın yayılması şartlarını oluşturan ve Filistinlilere soykırım uygulamakta olan İsrail’in savaşa hazırlanmak için kullanımına veremeyeceğini” vurguladı.

Vakis Haralambus “Nikos Hristodulidis hükümeti bizi maceralara sürüklemesin, sorumluluğunu üstlensin. Kıbrıs’ın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutsun. Ülkemizi koruması gerekir, tehlikeye atması değil...” dedi.