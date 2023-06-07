Alithia gazetesi Rum Veterinlerlik Dairesi ile Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın, koyun keçi çiçek hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirler aldığını yazdı.

Konunun, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındığını yazan gazete, komite üyelerinin, Veterinerlik Dairesi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Habere göre Veterinerlik Dairesi, bahse konu hastalığının Güney Kıbrıs’a yayılması durumunda bunun göğüslenmesiyle ilgili plana sahip olunduğu teyidinde bulundu.

Toplantı sırasında hastalığın yayılmasından kaçınılması için güvenlik tedbirlerinin korunmasının önemi vurgulanırken hastalığın Güney Kıbrıs’ta tespit edilmesi durumunda virüs bulaşan hayvanlara yönelik ilk tedavinin telef edilmesi olacağı, yayılması durumunda ise aşılama olan B planına geçileceğinden de söz edildi.

Gazete toplantıda, Rum Yönetimi’nin ihtiyacı olması halinde aşı vermeye hazır olan Avrupa Komisyonu’nun da konudan haberdar edildiğini yazdı.

Habere göre toplantıda ayrıca aşılamanın tedbir amaçlı ve hastalıktan önce önleyici olarak kullanılmasının mümkün olmadığı da ifade edildi.

Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigori, bakanlığın konu hakkında yürüttüğü çalışmalar konusunda üyelere bilgi verdi.

Grigori, hayvanların taşınmasının yasaklanması ve hayvanların yerinde gözlemlenmesi gibi tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir bölgenin belirlendiğini ifade etti.

Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, hastalığın insanlara bulaşmamasına bağlı olarak kamu sağlığı açısından bir tehlikenin bulunmadığını söyledi.