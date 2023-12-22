5’i yoğun bakımda ve entübe halde olmak üzere 56 kişi hastanede tedavi görüyor

Sayı belirtilmemekle birlikte, koronavirüsten ölümler olduğu da açıklandı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs vakalarında dikey bir artış yaşandığı, şu anda 56 kişinin devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı, bunlardan 5’inin yoğun bakımda entübe olduğu haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, şu anda devlet hastanelerinde tedavi altındaki koronavirüs hastası sayısının 56 olduğunu ancak özel hastaneler de koronavirüs hastası kabul ettiği için gerçek sayının daha fazla olabileceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan hastalardan yaşları 80 ve üzeri olan 5’inin yoğun bakım ünitesinde ve entübe halde olduğunu kaydeden Harilau “son dönemde -sayı vermemekle birlikte- koronavirüse bağlı ölümler de olduğuna” dikkat çekerek tedavi altındaki hasta sayısının, herkes için “tehlike çanlarını çalması gerektiği” uyarısında bulundu.

Haralambos Harilau, sorunun en büyüğünün Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaşanmakta olduğunu çünkü yaşlı bakım evlerinde bulaş zincirleri saptandığını belirterek, yaşlı bakım evlerine gidecek ziyaretçilere 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ve maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.