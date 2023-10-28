Güney Kıbrıs’ta kıyıların yüzde 40’ında erozyon meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros, Jeolojik Araştırma Dairesi yetkilisi Kleopas Haciharalambus’tan aldığı bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta yaşanan erozyon sorununun endişe verici boyutlara ulaştığını, kıyıların yüzde 40’ında erozyon meydana geldiğini yazdı

Gazeteye göre Poli Hirsofu’dan “Akti Kiverniti”ye (Vali Plajı), “Pentakomo”dan (Beşevler) Protara kıyılarına kadarki şeritte var olan erozyon sorunu gittikçe artıyor. Bugüne kadar yapılan ölçümler, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve topografik veriler incelendiğinde erozyonun 1960’tan bugüne 80 metreyi (yılda yaklaşık iki metre) aştığı yerler olduğunu gösteriyor.