Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında dört gencin yaşamını yitirmesi bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, dört gencin yaşamına mal olan iki ölümlü trafik kazası ardından toplumun sarsıldığını yazarken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasında bu tür olayların tekrarlanmaması için yol güvenliği konusunda kültür inşa edilmesinin önemine dikkat çektiğini kaydetti.

Hristodulidis, özellikle gençlerin haksız yere hayatını kaybetmesinindilmesinin büyük bir trajedi olduğuna da işaret etti.

İlk kazanın Cumartesi gece yarısından hemen sonra “Mağusa” kazasında meydana geldiğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak 18 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un kullandığı ve dört gencin yolcu olarak bulunduğu salon aracın,Frenaros’tan Derinya’ya giderken karşı istikametten gelen bir salon araçla çarpıştığını belirtti.

Çarpmanın etkisiyle aracın önce prefabrik bir eve, ardından da bir servi ağacına çarptığını kaydeden gazete, kazada sürücünün yanında oturan 20 yaşındaki genç ile arka koltukta oturan 20 ve 18 yaşlarındaki gençlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Araçta bulunan iki yolcunun ise ciddi şekilde yaralandığını ve ameliyata alındığını kaydeden gazete, polisin daha sonra diğer aracın 44 yaşındaki sürücüsünü tutukladığını kaydetti.

Öte yandan gazete, dün sabaha karşı Lefkoşa Rum kesiminde meydana gelen başka bir trafik kazasında ise 20 yaşındaki İrini Kondoyorgu isimli Yunan öğrencinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yunanlı öğrencinin içinde bulunduğu ve 20 yaşındaki bir gencin kullandığı aracın yoldan çıkıp bir binanın duvarına, ardından da trafik ışıklarına çarptığını yazan gazete, kaza sonucu araçta bulunan öğrencinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aracın sürücüsünün 55 miligram alkollü olduğunun belirlendiğini kaydeden gazete, araç sürücüsünün tutuklandığını belirtti.

Paralimni-Derinya Belediye Başkanı Yorgos Nikoletos ise açıklamasında, hayatını kaybeden üç gencin cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını belirterek, bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini ifade etti.

-2024 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 artış

Gazete başka bir haberinde ise, geçen ay yayımlanan verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının ilk altı aylık dönemiyle kıyaslandığında, 2024 yılının aynı döneminde ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 artış olduğuna işaret etti.

Gazete, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Rum tarafında 36 kişinin yaşamını yitirdiği 33 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ekledi.