Avrupa İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta çocukların yüzde 18,1’i fakirlik sınırı veya altında yaşamını sürdürüyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Çocuk Haklarının Korunması Komiserliği, Fakirlikle Mücadele Derneği, Çocuk Refahının Korunması Komitesi ve bazı derneklerin yaptıkları ortak açıklamada, Eurostat verilerini gündeme getirerek, 2024 yılını, çocuk fakirliğini önleme yılı ilan ettiklerini yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, Eurostat’ın verilerine göre 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta çocukların yüzde 18,1’inin, yani yaklaşık 31 bin çocuğun fakirlik sınırında veya altında yaşamlarını sürdürdükleri vurgulandı.

Açıklamada, 2024 yılının çocukların fakirlik sınırı veya altında yaşamalarının önüne geçilmesine adandığı, bu çerçevede çeşitli girişimler gerçekleştirileceği ifade edildi.