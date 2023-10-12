Güney Kıbrıs’ta 24 yaşındaki bir gencin Ocak ayında, aracındaki arızalı hava yastığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından bazı tedbirler alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, araba kazasında yara almadığı halde hayatını kaybeden gencin ölüm sebebinin "arızalı hava yastığından saçılan pellet parçaları ve amonyum nitrat" olduğu belirlendi.

Gazete, soruşturma dosyasının Hukuk Dairesi’ne gönderildiğini ve görüş istendiğini; Ulaştırma Bakanlığının da arızalı hava yastığının bulunduğu araçların muayeneden geçmemesine yönelik talimat verdiğini kaydetti.

Bahsi geçen hava yastıklarının bulunduğu araç sahiplerinin, aracın alındığı galeriler tarafından SMS ile bilgilendirileceğini belirten gazete, galerilere de arızalı hava yastığı bulunan araçlarla ilgili bilgi verileceğini ve bu araçların geri çağrılacağını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, gencin kullandığı arabadaki hava yastığının “Takata” markalı olduğunu ve bazı modellerdeki bu hava yastıklarının sorunlu olması nedeniyle araç sahiplerinin SMS ile bilgilendirildiğini kaydetti.

Haberde, bazı sürücülerin bu çağrıya kulak asmadığı ve sorunlu hava yastığı olduğunu bildiği halde arabaları kullanmaya devam ettiği; Avrupa Komisyonu bünyesindeki güvenlik sistemi “RAPEX”ten de, bu arabaların kullanılmaması çağrısında bulunduğu ifade edildi.