Eski Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in “Alma” isimli bir hareketle siyasi sahneye girdiği belirtildi.

Mihailidis’in dün düzenlenen basın toplantısında söz konusu hareketin kuruluşunu ilan ettiğini yazan Haravgi gazetesi, hareketin kaydının resmi olarak önümüzdeki sonbaharda yapılacağını belirtti.

Mihailidis’in 2026 yılındaki milletvekilliği seçimleri, ardından da 2028 yılındaki başkanlık seçimleri arka planda olmak üzere gururlu ve onurlu bir Kıbrıs vizyonunu gerçekleştirmek için hareketi ilan ettiğini yazan gazete, Mihailidis’in meclise girmeleri için vatandaşları kendisiyle birlikte yürümeye çağırdığını ekledi.